Sinilevähavainnot paikoin runsaita – ”Vedet lämminneet nopeammin kuin yleensä”

Ajankohtaan nähden sisävesillä esiintyy sinilevää normaalia enemmän, tiedottaa Suomen ympäristökeskus Syke. Suomenlahdella ja Saaristomerellä on paikoin havaittu rannikoilla runsaasti levää.

Sinilevää on havaittu yli 40 leväseurannan havaintopaikalla. Erittäin runsaita kukintoja on havaittu kahdessa järvessä Uudellamaalla ja yhdessä järvessä Varsinais-Suomessa. Uudellamaalla runsaita kukintoja löytyi Tuusulanjärvestä ja Rusutjärvestä. Varsinais-Suomessa erittäin runsaasti havaintoja on tehty Kiskon Kirkkojärvellä.

Runsaita sinilevähavaintoja on tehty 18 havaintopaikalla Etelä-, Keski- ja Itä-Suomen alueilla.

Sisävesien pintalämpötilat vaihtelevat Etelä-Suomessa 14-21 asteen välillä, Keski-Suomessa 12-19 asteen välillä ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 14-18 asteessa. Lapissa sisävesin lämpötila nousee paikoin 17 asteeseen.

”Paljonkin sinilevää”

Sinilevien kukintakausi on käynnissä Etelä- ja Lounais-Suomen merialueilla. Suomenlahden ja Saaristomeren rannikoilla on paikoin havaittu runsaasti sinilevää. Jos sää pysyy tyynenä ja vesi lämpenee, sinilevien kukinta voi voimistua myös Suomenlahden avomerialueilla.

– Merellä on aika paljonkin sinilevää, selvästi kukintakausi on käynnistynyt, sanoo Syken vanhempi tutkija Sanna Suikkanen STT:lle.

Kukinnat ovat Itämerellä yleensä runsaimmillaan heinä-elokuussa. Suikkasen mukaan leväkausi on hieman etuajassa, sillä kausi alkaa yleensä vasta heinäkuun loppupuolella.

– Toukokuu on saattanut vaikuttaa tilanteeseen. Vedet ovat lämminneet vähän nopeammin kuin yleensä, tai sitten lämpötila on mennyt jonkun kriittisen lämpötilan yli. Se on saattanut auttaa sinilevien kasvua

Avomerellä veden pintalämpötila on pääosin 15 astetta tai hieman alle. Rannikolla vesi saattaa olla lämpimämpää.

Tikulla voi testata

Uimarannoilla on tehty jonkin verran levähavaintoja. Suikkasen mukaan havainnot ovat hyvin paikallisia, ja uimarantojen tilanne kannattaa tarkistaa kuntien tai kaupunkien sivuilta.

Syken mukaan vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä ja keltaisilta hiukkasilta. Runsastuessa sinilevä muodostaa tyynellä ilmalla samanvärisiä levälauttoja.

Sinilevää voi testata esimerkiksi tikulla. Jos levälautta hajoaa hippusina veteen tikulla kokeiltaessa, kyseessä voi olla sinilevä. Jos levä sen sijaan jää roikkumaan keppiin, on tikkuun osunut jokin muu levä.

—

Korjattu aiempaa uutista klo 13.02: Erittäin runsaita kukintoja havaittu kahdessa järvessä Uudellamaalla ja yhdessä järvessä Varsinais-Suomessa – ei kolmessa järvessä Uudellamaalla.

