Sipoon viimeviikkoista henkirikosta tutkitaan murhana – sadeviittaan pukeutuneesta ihmisestä kaivataan lisätietoja

Sipoon Söderkullassa viime maanantaina tapahtunutta henkirikosta tutkitaan nyt murhana, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi.

Poliisi on selvittänyt, että henkirikos on tapahtunut 23. heinäkuuta alkuillan tai illan aikana Söderkullassa Hansaksen alueella. Tarkka tapahtuma-aika on selvitetty, mutta esitutkinnallisista syistä sitä ei voida vielä kertoa julkisuuteen. Itä-Uudenmaan poliisi ei kommentoinut tapauksen tutkintaa muutenkaan tarkemmin STT:lle. Rikoskomisario Mikko Minkkisen mukaan tiedotuslinja on tällä hetkellä ”niukka”.

Yksityisasunnosta löytynyt uhri on noin 50-vuotias mies. Julkisuudessa liikkuneiden tietojen mukaan uhri olisi ollut menestynyt yritysjohtaja. Asiasta ovat kertoneet ainakinIltalehti, Ilta-Sanomat ja MTV.

Poliisi pyytää edelleen havaintoja ja vihjeitä tapahtumapaikan läheisyydessä mahdollisesti tapaukseen liittyvistä ajoneuvoista sekä silminnäkijähavaintoja mahdollisesta epäillystä tekijästä tai tekijöistä. Erityisesti kaivataan havaintoja tapahtumapaikan läheisyydessä havaitusta tummaan tai maastonvihreään sadeviittaan pukeutuneesta ihmisestä.

STT

