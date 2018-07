Sisäministeri Mykkänen Twitterissä: Ruotsi on hyväksynyt Suomen avuntarjouksen metsäpaloihin

Ruotsi on hyväksynyt Suomen avuntarjouksen metsäpaloihin, kertoo sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) Twitterissä. Sisäministeriön pelastusylitarkastaja Rami Ruuska kertoi torstaina, että Ruotsiin voitaisiin lähettää noin 35 hengen pelastusjoukkue kalustoineen.

Metsäpalojen tilanne on hieman helpottanut Ruotsissa. Aiemmin tällä viikolla maan metsähallitus arvioi, että kesän aikana paloissa on tuhoutunut metsää 900 miljoonan kruunun eli yli 87 miljoonan euron arvosta.

Ruotsi on jo tähän mennessä saanut sammutustöihin apua muun muassa Italiasta, Saksasta, Ranskasta, Puolasta ja Tanskasta.

