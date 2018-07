Sisärajatarkastukset alkamassa väliaikaisesti tänään – painottuvat Helsingin ja Turun satamiin sekä lentoasemille

Suomi on ottamassa tänään käyttöön väliaikaiset sisärajatarkastukset Schengen-alueen sisärajoillaan. Valtioneuvoston odotetaan päättävän sisärajatarkastusten palauttamisesta kokouksessaan aamupäivällä.

Sisärajatarkastukset ovat alkamassa tänään kello 12, ja niiden on määrä jatkua neljän vuorokauden ajan eli tiistaihin kello 12:een asti. Tarkastusten palauttaminen on osa Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien tapaamiseen liittyviä turvallisuusjärjestelyjä. Presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin tapaavat Helsingissä maanantaina.

Tarkastukset painottuvat Helsingin ja Turun satamiin sekä Helsinki-Vantaan ja Turun lentoasemille. Tarkastuksia voidaan silti tehdä muillakin sisärajojen rajanylityspaikoilla, kuten Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä rajoilla.

Tarkastuksia ei tehdä kattavasti, vaan ne kohdennetaan riskianalyysien perusteella henkilöihin, jotka saattavat aiheuttaa presidenttien tapaamiselle jonkinlaisen turvallisuusriskin tai -uhkan. Tarkastuksia voidaan kohdistaa myös lentoihin tai laivavuoroihin, joilla saattaa olla turvallisuusriskin aiheuttavia henkilöitä.

Passi mukaan

Rajavartiolaitoksen esikunnan apulaisosastopäällikkö Kimmo Elomaa kertoi STT:lle, että tarkastuksista ei pitäisi aiheutua suuria ruuhkia tai jonoja rajanylityspaikoille. Hänen mukaansa matkailijoiden kannattaa kuitenkin varata hieman ylimääräistä aikaa rajanylityspaikoille.

Elomaan mukaan Schengen-alueen sisällä matkustavien kannattaa erityisesti nyt ottaa passi mukaan, koska se saatetaan tarkastaa Suomesta lähtiessä tai Suomeen palatessa.

Suomi luopui rajatarkastuksista Schengen-alueen sisäisessä matkustajaliikenteessä vuonna 2001. Sen jälkeen sisärajatarkastukset on tilapäisesti palautettu viisi kertaa, viimeksi vuonna 2008 Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin ulkoministerikokouksen yhteydessä.

STT

