Sivustot: Alustavasta ohjelmasta tarkempaa tietoa – Trumpin ja Putinin kahdenkeskisen tapaamisen määrä alkaa kello 13.20

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin kahdenvälisen tapaamisen on määrä alkaa tänään kello 13.20, kertovat Valkoisen talon lehdistöohjelmaa julkaisevat sivustot.

Asiaan ei toistaiseksi ole tullut suoraa vahvistusta viranomaisilta. Laajemman tapaamisen ja työlounaan on sivustojen mukaan määrä alkaa puolestaan kello 14.50.

Presidenttien yhteisen lehdistötilaisuuden odotetaan vuorostaan alkavan kello 16.50, minkä jälkeen presidentti Trumpin ja hänen vaimonsa Melania Trumpin on määrä suunnata kohti lentokenttää.

https://publicpool.kinja.com/subject-daily-guidance-and-press-schedule-for-monday-1827613534

STT