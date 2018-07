Sivustot: Trumpin ja Putinin tapaamisen alustavasta ohjelmasta tarkempaa tietoa – kahdenkeskisen tapaamisen määrä alkaa kello 13.20

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin kahdenvälisen tapaamisen on määrä alkaa tänään kello 13.20, kertovat Valkoisen talon lehdistöohjelmaa julkaisevat sivustot. Aikatauluihin ei toistaiseksi ole tullut suoraa vahvistusta viranomaisilta.

Sivustojen mukaan laajemman tapaamisen ja työlounaan on määrä alkaa kello 14.50. Presidenttien yhteisen lehdistötilaisuuden odotetaan vuorostaan alkavan kello 16.50, minkä jälkeen presidentti Trumpin ja hänen vaimonsa Melania Trumpin on määrä suunnata kohti lentokenttää.

Presidentti Trump myös osallistuu päivän aikana muun muassa yhteiselle aamupalalle presidentti Sauli Niinistön kanssa presidentin virka-asunnolla Mäntyniemessä, sivustojen julkaisemasta aikataulusta käy ilmi.

Aamupalan jälkeen presidentti Trumpin ja Melania Trumpin on määrä kirjoittaa nimensä vieraskirjaan ja suunnata takaisin hotellille, josta he myöhemmin lähtevät kohti Presidentinlinnaa, jossa tapaaminen Putinin kanssa pidetään.

Trump saapui Suomeen jo eilen illalla, Putinia odotetaan Helsinkiin tänään aamulla.

Presidentti Niinistöllä on kahdenväliset tapaamiset molempien presidenttien kanssa. Myös Niinistö pitää illalla oman lehdistötilaisuutensa päivän annista.

Trump sanoi tapaamisen alla, ettei hänellä ole korkeita odotuksia Putinin tapaamisesta

Trump sanoi Helsingin tapaamisen alla CBS-yhtiön haastattelussa, ettei hänellä ole korkeita odotuksia Putinin tapaamisesta. Tosin hän lisäsi samaan otteeseen, ettei johtajien tapaamisesta myöskään seuraa mitään huonoa.

Presidenttien ohella omat keskustelunsa käyvät Helsingissä Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo.

Miehensä kanssa matkustavan Melania Trumpin ohjelmassa on puolestaan kerrottu olevan ainakin aamiaistapaaminen Niinistön puolison Jenni Haukion kanssa.

Helsingin huippukokousta on arvioitu saapuvan seuraamaan vajaat 2 000 toimittajaa kymmenistä maista. Heille on tarjolla työtilojen lisäksi Suomi-tietämystä ja suomalaista ruokaa lehdistökeskuksessa Finlandia-talolla.

STT

