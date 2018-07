Slovakia kärsisi eniten Trumpin autotulleista – kolmannes viennistä tulee autoteollisuudesta

Jos Yhdysvaltain presidentti Donald Trump toteuttaa uhkauksensa 20 prosentin tuontitulleista EU-maista tuleville autoille, tuntuisi isku pahiten Slovakiassa, arvioivat analyytikot. Slovakiassa autoteollisuus on väkilukuun suhteutettuna maailman suurin ja se edustaa suurinta osaa maan teollisuustuotannosta ja viennistä.

Saksalainen autojätti Volkswagen on Slovakian suurin yksityinen työnantaja. Myös Ranskan PSA:lla ja Etelä-Korean Kialla on merkittävää tuotantoa Slovakiassa. Jaguar Land Rover avaa uuden tehtaan syyskuussa.

5,4 miljoonan asukkaan maassa autoteollisuus luo suoraan ja välillisesti yhteensä yli 300 000 työpaikkaa. Osuus teollisuustuotannosta oli 44 prosenttia ja viennistä 35 prosenttia.

Slovakia on EU-maiden joukossa suurin autojen ja autonosien viejä Yhdysvaltoihin.

– Autonviennin osuus Slovakian bruttokansantuotannosta on EU:n korkein, 1,7 prosenttia, totesi Slovakian talouspoliittinen instituutti raportissaan.

PSA ja Kia tuottavat Slovakiassa autoja Euroopan markkinoille, joten tullit eivät vaikuttaisi niihin suoraan. Volkswagen sitä vastoin vie Yhdysvaltoihin Bratislavan tehtaallaan rakennettuja kalliimpia autoja, kuten Volkswagen Touareg-, Audi Q7- ja Porsche Cayenne -malleja. Konsernin Slovakian-tuotannosta viidennes päätyy Yhdysvaltojen markkinoille.

Viime vuonna Slovakian autoteollisuus tuotti yhteensä yli miljoona autoa, ja tuotantomäärien on ennakoitu kasvavan yli kolmanneksella vuoteen 2020 mennessä.

Slovakialaiset autonvalmistajat ovat tähän asti pitäneet matalaa profiilia ja välttäneet Trumpin autotulliuhkailujen kommentoimista, koska tullit eivät ole astuneet voimaan. Slovakian talousministeri Peter Ziga on vedonnut EU-maihin, että ne yhdistäisivät voimansa uusien autotullien torjumiseksi.

