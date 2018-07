SM-ratamoottoripyöräily aallonpohjassa – Kemoran osakilpailu peruttiin eikä katsojia tai rahaa tunnu riittävän

Road racingin SM-sarjassa kurvaillaan tällä hetkellä sivuluisussa. SM-sarja on tukalassa tilanteessa, koska näkyvyys ja sitä kautta raha kiertää kuljettajat ja järjestäjät turhan kaukaa.

Myös kuljettajakato piinaa. SM-sarjassa on pystytty ajamaan tällä kaudella vasta kaksi kisaviikonloppua, sillä kesän kolmas kilpailu Kemoran moottoriradalla Keski-Pohjanmaan Vetelissä jouduttiin viime viikonloppuna perumaan liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

– Riski siihen, että tapahtuman taloudellinen tulos olisi mennyt miinukselle, oli liian suuri, Kemoran kilpailujohtaja ja Suomen Moottoriliiton road racingin lajiryhmän jäsen Jonna Kyllästinen kertoo.

Ratamoottoripyöräilyn SM-sarja jatkuu viikon päästä Alastaron radalla.

– Alastaron yllä oli peruutusuhka, sillä siellä on kaikkein kalleinta järjestää ratamoottoripyöräkilpailut. Sinne on kuitenkin ilmoittautunut lähes 150 kuskia. Suomen road racing -väki on tehnyt hyvää yhteistyötä, jotta kisat saadaan Alastarossa pidettyä, salolaskuljettaja Jani Rättö kiittelee.

SM-sarjassa ajetaan Alastaron jälkeen vielä yksi kisaviikonloppu elokuun puolivälin jälkeen Virtasalmen Motoparkissa.