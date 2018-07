Somerniemen kesätorilla väkeä ympäri Suomen

Suomen suurimmaksi paisunut Somerniemen kesätori on ehtinyt jo 31 vuoden ikään. Moni myyjä ja ostaja matkaa Somero–Helsinki-maantien varteen lauantaisin toukokuun lopulta aina syyskuun alkuun. Autoja ja ihmisiä on paljon, mutta kuin ihmeen kaupalla ei tungokseksi saakka. Vilkkaimpina toripäivinä paikalla voi olla jopa 300 myyjää ja yleisöennätyskin pyörii 7 000 hengessä. Somerniemen kesätori tunnetaan Salon seudulla jo käsitteenä, mutta se houkuttelee kävijöitä kauempaakin.

– Tullaan Porista. Suvulla on mökki täällä, joten paikka on tuttu, kertovat Raija ja Timo Aaltonen.

Timo on asunut ennen paikkakunnalla, joten kavereita tulee paljon vastaan.

– Ennen tämä oli vain pieni kesätori, mutta nythän tämä on kasvanut jo ihan markkinaksi. Ei siinä tietysti mitään pahaa, hienoa vaan kun pysynyt näin kauan ja jaksavat järjestää, sanoo Timo Aaltonen.

