STT:n tiedot: Perheen muuttohalukkuus ja asumisjärjestelyt esillä ainakin kolmen Aamulehden päätoimittajaehdokkaan kanssa

Aamulehdelle päätoimittajaa etsinyt rekrytointiyritys HRS Advisors puhui STT:n tietojen mukaan perheen asumisjärjestelyasioista ainakin kolmen päätoimittajakandidaatin kanssa. Perheen muuttohalukkuus oli olennainen osa keskusteluja, joita rekrytointiyritys kävi päätoimittajaehdokkaiden kanssa.

Suomen Kuvalehti kertoi nykyisen valtioneuvoston viestintäjohtajan Päivi Anttikosken valinnan Aamulehden päätoimittajaksi kariutuneen viime vuonna siihen, ettei Anttikosken perhe olisi muuttanut Tampereelle.

STT:n tietojen mukaan myös HRS Advisors otti perheen asumisjärjestelyt esille Anttikosken kanssa. Perheasiat nousivat esille silloinkin, kun rekrytointiyrityksen edustaja soitti Helsingin Sanomien uutistuottajana työskentelevälle Tuomas Niskakankaalle ja tiedusteli halukkuutta päätoimittajapestiin.

”Laskettiin rekrytoinnissa miinukseksi”

HRS Advisorsin edustaja keskusteli perhetilanteesta ja asumisjärjestelyistä vielä kolmannenkin kandidaatin kanssa. Tehtävään haastateltu ei enää muista, miten keskustelu aiheesta alkoi, mutta hänen mukaansa ajatus siitä, että perhe jäisi asumaan toiseen kaupunkiin, laskettiin hänelle rekrytoinnissa miinukseksi. Rekrytoija katsoi sitoutumisen päätoimittajan tehtävään saattavan olla heikkoa, kun perhe ei lähtisi mukaan.

Niskakangas puolestaan kertoo, että heti ensimmäisessä puhelussa tuli selväksi, että tärkeä kriteeri valinnassa on täysivaltainen asuminen Tampereella eikä pendelöinti Helsinkiin kävisi päinsä. Niskakangas ei muista, kysyikö headhunter suoraan perheen muuttohalukkuudesta vai ottiko hän itse esille sen, että muuttamisesta pitäisi keskustella perheen kanssa. Niskankaan mukaan keskustelusta jäi kuitenkin olo, että perheellinen ei voisi pestiä käytännössä ottaa, ellei perhe muuttaisi perässä.

– Muuttohalukkuuden ehdot asetettiin sellaiseksi, että perheellisen tapauksessa se edellyttäisi käytännössä perheen muuttamista.

Rekrytointifirman mukaan asiakas voi pyytää, mutta he eivät kysy

HRS Advisorsin yhteydenotot potentiaalisiin päätoimittajaehdokkaisiin on tehnyt henkilöstökonsultti Tarja Kohtamäki. Hän kertoo, ettei hän asiakastoimeksiantojen luottamuksellisuuden vuoksi voi kommentoida, millaisen toimeksiannon ja ohjeet hän on saanut Alma Medialta, mutta kommentoi työskentelytapojaan yleisellä tasolla. Kohtamäen mukaan hän ei ota aktiivisesti esille perheen asumisjärjestelyihin liittyviä asioita.

– Olen kysynyt henkilöiltä, että kuinka he hoitavat työtä, jos asuvat muualla ja työ edellyttää toisella paikkakunnalla asumista. Vaikka en ole itse kysynyt mitään perhejärjestelystä, henkilöt ovat monta kertaa itse aktiivisesti kertoneet niistä.

Kohtamäen mukaan perheasioista ei kysytä, vaikka asiakas sitä pyytäisi.

– Voihan asiakas pyytää kysymään vaikka mitä, mutta on meidän ammattitaitoa tietää, mitä voi kysyä ja mitä ei.

Kysyttäessä Tuomas Niskakankaan kanssa käydystä perhekeskustelusta Kohtamäki kuitenkin ensin kiisti olleensa yhteydessä Niskakankaaseen.

– Sen verran voin sanoa, että en ole tälle ihmiselle soittanut.

Seuraavana päivänä Kohtamäki kuitenkin kertoi, että on tehnyt kaikki yhteydenotot ja voi hyvin olla, että hän on ottanut yhteyttä Niskakankaaseen.

– Siitä on yhdeksän kuukautta aikaa, en voi millään muistaa kaikkia ihmisiä, joita olen kontaktoinut, varsinkin, jos jonkun henkilön kohdalla prosessi on päättynyt siihen ensimmäiseen keskusteluun.

Poliisi ei epäile rekrytointiyritystä mistään

Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen arvioi aiemmin STT:lle, ettei työnantajan asia ole määritellä työntekijänsä asuinpaikkaa tai sitä, miten tämä järjestää perhe-elämänsä. Päätoimittajavalinnoissa on yleistä edellyttää päätoimittajan asuvan paikkakunnalla, mutta lain mukaan työnantaja ei voi työntekijää valitessaan ilman hyväksyttävää syytä asettaa työnhakijaa epäedulliseen asemaan perhesuhteiden takia.

Poliisi on aloittanut esitutkinnan Aamulehden päätoimittajavalinnasta ja tapausta tutkitaan työsyrjintänä. Poliisin alustavan ymmärryksen mukaan rekrytointiyritystä ei epäillä mistään, ja yrityksen työntekijöiden osuus tutkinnassa on toimia korkeintaan todistajana.

