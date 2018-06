Stubbille avautui mahdollisuus

Suomella on mahdollisuus saada paikka Euroopan unionin komission huipulta. Todennäköisenä pidetään, että komission seuraavakin puheenjohtaja valitaan Euroopan kansanpuolueesta (EPP). Tämä avaa tilaisuuden kokoomukselle, joka voi nimetä oman henkilön EPP:n ehdokaskilpailuun.

Yleisesti arvioitiin, että kärkipaikkaa lähtisi tavoittelemaan pitkän linjan kokoomusvaikuttaja, komission nykyinen varapuheenjohtaja Jyrki Katainen. Hän kuitenkin ilmoitti jättävänsä komission ja politiikan. Kataisen ratkaisun jälkeen katseet ovat kääntyneet Alexander Stubbiin.

Kataisen ilmoitus tuli hieman yllätyksenä, vaikka vuosia politiikan kärkipaikoilla onkin kertynyt runsaasti. Tarjolla oli kuitenkin realistinen mahdollisuus nousta komission puheenjohtajaksi.

Toisaalta Kataisen päätös on helppo ymmärtää. Hän on työskennellyt käytännössä koko aikuisikänsä politiikassa. Työ politiikan johtopaikoilla on vaativaa, ja julkinen tehtävä rajoittaa myös perheen valintoja.

Juuri näihin seikkoihin Katainen viittasi, kun hän kertoi ratkaisustaan.

Uusi kiinnostava tehtävä löytynee Kataiselle nopeasti. Hän on työskennellyt EU:n ytimessä, ja vaativissa tehtävissä ovat tulleet tutuiksi asioiden lisäksi Euroopan keskeiset talouselämän ja politiikan vaikuttajat.

EPP asettaa oman kärkiehdokkaan, joka on ryhmän ehdokas komission seuraavaksi puheenjohtajaksi. Valitulla henkilöllä on hyvät mahdollisuudet nousta komission puheenjohtajaksi.

Viime vaaleissa EPP oli suurin puolue, mutta asetelmaa voi muuttaa Ranskan presidentti Emmanuel Macron, joka hakee vielä sopivaa eurooppalaista ryhmää omalle puolueelleen.

Lisäksi kilpailu EPP:n sisällä on kovaa. Yhtenä vahvana ehdokkaana on mainittu Ranskan Michel Barnier, joka on vetänyt neuvotteluja Britannian EU-erosta.

Euroopan investointipankin varapääjohtajana työskentelevä Alexander Stubb sopisi komission johtotehtävään hyvin.

EPP valitsee kärkiehdokkaansa Helsingissä marraskuussa.