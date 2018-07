Subasic torjui Kroatian dramaattisesti puolivälieriin

Kroatian jalkapallossa on riittänyt viime vuosina esimerkiksi korruptioskandaaleita, mutta kenttätasolla asiat luistavat mallikkaasti.

Sunnuntaina Kroatia eteni Venäjän MM-kisoissa kahdeksan parhaan joukkoon voitettuaan neljännesvälierissä Tanskan rangaistuspotkukisan jälkeen. Rangaistuspotkuille päädyttiin 1-1-tilanteessa.

Tiukassa paikassa Kroatian suurimmaksi sankariksi nousi maalivahti Danijel Subasic, joka torjui rangaistuspotkukisassa kolme tanskalaislaukausta. Ratkaisumaalin viimeisteli Ivan Rakitic, joka oli Kroatian viides laukoja.

Puolivälierissä Kroatia kohtaa kisaisäntä Venäjän. Vaikka Kroatia ei ollut Tanska-ottelussa aivan terävimmillään, sillä on kelpo mahdollisuus edetä välieriin. Kroatia on voittanut Venäjän kisoissa kaikki neljä otteluaan.

Kroatian paras MM-suoritus on kolmas sija vuoden 1998 kisoista, kun muun muassa Davor Sukerin ja Zvonimir Bobanin tähdittämä joukkue kuului maailman eliittiin.

Modricille tarjottiin ratkaisua

Helpolla Kroatia ei Tanskaa vastaan päässyt. Tanska siirtyi kamppailussa avausminuutilla johtoon, kun Mathias Jörgensen laukoi rajaheiton jälkitilanteesta 1-0-lukemat.

Neljännellä peliminuutilla pallo pomppi kuin flipperissä Tanskan maalilla, ja Kroatian Mario Mandzukic laukoi 1-1-tasoituksen.

Kroatia pelasi vahvan avauspuoliajan, vaikka myös Tanskalla oli etsikkohetkensä. Toisella puoliajalla asetelma muuttui ja Tanska oli pitkiä pätkiä hienokseltaan niskan päällä.

Jatkoajan loppuminuuteilla Kroatialle avautui loistomahdollisuus siirtyä johtoon, kun pallo vietiin rangaistuspilkulle. Maalivahti Kasper Schmeichel kuitenkin torjui tähtipelaaja Luka Modricin yrityksen. Rangaistuspotkukisassa Modric sai revanssin ja onnistui maalinteossa.

Tappiosta huolimatta Tanska voi poistui kisoista pää pystyssä, sillä se pani alkulohkossa vakuuttaneen Kroatian todella ahtaalle. Joukkue oli edellisen kerran yltänyt MM-kisoissa pudotuspeleihin vuonna 2002.

STT

Kuvat: