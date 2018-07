Suomalainen Japanin tulva-alueella: Maanvyöryistä varoituksia, liikenteessä ja ruokakuljetuksissa katkoja

Japanissa on annettu varoitus maanvyöryistä kovien tulvien takia, kertoo Higashi-Hiroshiman alueella vaihdossa oleva suomalainen Aleksi Kivelä STT:lle.

Kivelä asuu Saijon kaupungissa. Hänen asuinkaupungissaan ihmiset ovat olleet rauhallisia, sillä sateet eivät ole siellä aiheuttaneet suuria vahinkoja. Väestöä varoitettiin etukäteen kovista sateista tekstiviestillä.

Alueella joukkoliikennettä on ollut kuitenkin poikki ja kauppojen ruokavarastot tyhjentyneet, koska niitä ei ole saatu täydennettyä, Kivelä sanoo,

Torstaina alkaneet ennätysmäiset sateet ovat aiheuttaneet suuria tulvia Japanissa. Niissä on kuollut jo ainakin 100 ihmistä.

Tulvat ovat koetelleet erityisesti maan keski- ja länsiosia. Kokonaisia kyliä on peittynyt vesien alle, ja ihmiset ovat joutuneet odottamaan katoilla pelastushelikoptereita.

Kuolonuhrien määrä voi vielä nousta, sillä pelastajat ovat päässeet vasta tänään osalle alueista. Pelastustöihin on hälytetty kymmeniätuhansia pelastustyöntekijöitä, poliiseja ja sotilaita.

– Olen varautunut pahimpaan, en ole saanut häneen (siskooni) enää yhteyttä puhelimella, kertoi uutistoimisto AFP:lle Kosuke Kiyohara, jonka sisar oli ollut tulvien takia kadoksissa jo pari päivää.

Tusk: EU:n ja Japanin tapaaminen voidaan siirtää Tokioon

Japanin pääministeri Shinzo Abe on perunut matkansa ulkomaille tulvan takia, kertoo japanilainen media.

Aben oli määrä matkustaa ylihuomenna Belgiaan, jossa hänen piti allekirjoittaa vapaakauppasopimus EU:n kanssa. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk tarjosi mahdollisuutta siirtää tapaaminen Tokioon Brysselin sijasta.

STT

