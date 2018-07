Suomalainen Japanin tulva-alueella: Maanvyöryistä varoituksia, liikenteessä ja ruokakuljetuksissa katkoja

Japanissa on annettu varoitus maanvyöryistä kovien tulvien takia, kertoo Higashi-Hiroshiman alueella vaihdossa oleva suomalainen Aleksi Kivelä STT:lle.

Kivelä asuu Saijon kaupungissa. Hänen asuinkaupungissaan ihmiset ovat olleet rauhallisia, sillä sateet eivät ole siellä aiheuttaneet suuria vahinkoja.

Alueella joukkoliikennettä on ollut kuitenkin poikki ja kauppojen ruokavarastot tyhjentyneet, koska niitä ei ole saatu täydennettyä, Kivelä sanoo.

Japanin suurissa tulvissa on kuollut jo ainakin sata ihmistä. Tulvat ovat koetelleet erityisesti maan keski- ja länsiosia torstaista lähtien.

Pelastustöihin on hälytetty kymmeniätuhansia pelastustyöntekijöitä, poliiseja ja sotilaita.

STT