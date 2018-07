Suomalaiset kertovat kohdanneensa seksuaalista häirintää korkeakouluopiskelijoiden EM-kilpailuissa – tekeillä rikosilmoitus

Suomalaiset naisurheilijat kertovat kohdanneensa seksuaalista häirintää korkeakouluopiskelijoiden EM-kilpailuissa Portugalin Coimbrassa. Opiskelijoiden Liikuntaliiton OLL:n tiedotteen mukaan häirintä on ollut jatkuvaa ja vakavaa, pahimmillaan raiskauksen yritys.

Ahdistelijoiden kerrotaan olleen miesurheilijoita Dagestanista. Kohteena olivat lähinnä suomalaiset naisurheilijat. Tiedotteen mukaan häirintään on syyllistynyt myös iäkkäämpi miesvalmentaja.

– Tapahtumat alkoivat urheilijoiden saavuttua majoitustiloihin jatkuen lähes keskeytyksettä, kunnes OLL päätti siirtää kyseistä majoitustilaa käyttäneet suomalaiset liiton itse maksamaan hotelliin, OLL kertoi tiedotteessaan.

Kerrotun raiskausyrityksen uhrin on tarkoitus tehdä rikosilmoitus Suomessa.

– Poliisi kutsuttiin Coimbrassa paikalle vakavimman tapauksen eli raiskauksen yrityksen yhteydessä. Poliisit eivät kuitenkaan osanneet englantia. Tulkkina toimi yksi kisojen vapaaehtoisista, mutta poliisi poistui paikalta yllättäen ja jätti kuulustelun kesken, OLL:n pääsihteeri Elina Havu kertoi STT:lle.

– Uhri ei saanut tilaisuutta kertoa, että oli tapahtunut raiskauksen yritys.

OLL vaatii asennemuutosta

Myöhemmin kisamatkalla uhri halusi keskittyä urheiluun.

– Urheilija on nyt Suomessa. Olemme tukeneet häntä, ja hän on menossa työntekijämme tukemana tekemään rikosilmoituksen Suomessa, Havu vahvisti.

Tapahtumat käsiteltiin European University Sports Associationin EUSA:n kurinpitokomiteassa.

– Emme saaneet tapahtumista riittävää näyttöä kurinpitomenettelyä varten. Korostamme, että kyse on rikosepäilyistä, joten lykkäämme asian paikallisten viranomaisten selvitettäväksi, kurinpitokomitea vastasi Suomen joukkuejohdon raporttiin.

OLL on tyytymätön järjestön johdon asenteisiin.

– OLL vaatii EUSA:ta ottamaan asian vakavasti ja parantamaan käytäntöjään ja toimintatapojaan siinä, miten seksuaalisen häirinnän tapauksia jatkossa hoidetaan ja käsitellään, OLL ilmoitti tiedotteessaan.

EUSA:n pääsihteeri Matjaz Pecovnik kertoi STT:lle, että järjestö antaa asiasta tiedotteen.

STT