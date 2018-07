Suomalaissammuttajat taltuttivat hitaasti etenevää maapaloa Ruotsissa – ”Meillä on tarpeeksi kalustoa ja resursseja tehtävän suorittamiseen”

Suomalaiset pelastusjoukot osallistuivat sunnuntaina massiivisten metsäpalojen sammutustöihin Keski-Ruotsissa. Lauantai-iltana Ljusdalin kuntaan saapunut ryhmä oli alustavasti määrätty rakentamaan rajoituslinjaa, mutta tehtävä vaihtui sammutukseen sunnuntaiaamun käskynjaossa, kertoo joukkuetta johtava Ari Virtanen Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta STT:lle.

Suomalaisten vastuualueella palo on hitaasti etenevää maapaloa, Virtanen kuvailee. Pelastajat työskentelevät Färilassa Ljusdalin kunnassa, joka sijaitsee Gävleborgin läänissä Keski-Ruotsissa.

– Meillä on ollut arvioilta kahden-kolmen kilometrin mittainen vastuualue ja kalustoa sekä resursseja tarpeeksi tehtävän suorittamiseen. Toisten vastuualueiden tilannetta en tiedä ollenkaan, Virtanen sanoo.

Sammutustöihin lähetettiin henkilöstön lisäksi kalustoa eli paloautoja, säiliöautoja, moottoriruiskuja ja maastokelpoisia ajoneuvoja.

Osa suomalaisista vaihtuu maanantaina

Joukkueeseen kuuluu Lapin, Oulu-Koillismaan ja Pohjois-Savon pelastuslaitoksista yhteensä 26 pelastajaa sekä kolme tukiyksikön työntekijää, jotka vastaavat huollosta ja ylläpidosta.

Virka-aputehtävän kestoksi on ensi alkuun päätetty viikko, kertoi sisäministeriön Kriisinhallintakeskus viikonloppuna. Ainakin osa tehtävään osallistuvasta henkilöstöstä vaihtuu kuitenkin jo maanantaina.

– Koko Oulu-Koillismaalta tullut henkilöstö vaihtuu maanantaina illalla, Virtanen kertoo.

Useat suuret metsäpalot riehuvat edelleen Gävleborgissa, Jämtlandissa ja Taalainmaalla. Ruotsi on saanut sammutustöihin apua muun muassa Italiasta, Saksasta, Ranskasta, Puolasta ja Tanskasta.

Ruotsin metsähallitus on arvioinut, että kesän aikana laajoissa paloissa on tuhoutunut metsää 900 miljoonan kruunun eli yli 87 miljoonan euron arvosta.

STT

