Tutkijat: Trump keskittyi lähettämään terveisiä kotiin

Venäjän presidentti Vladimir Putin näytti Yhdysvaltojen vierellä vahvalta Helsingin huippukokouksen lehdistötilaisuudessa. Kun Putin luetteli toimittajille, mistä kaikesta maat ovat eri mieltä, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskittyi kiittelemään.

– Erimielisyydet puuttuivat Trumpin kannanotoista kokonaan. Hänellä olisi ollut mahdollisuus tuoda esiin erilaisia näkökantoja esimerkiksi Krimin tilanteesta, mutta nyt nähtiin yllättäen myötäilevä Trump, sanoo Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen tutkijatohtori Suvi Kansikas STT:lle.

Kansikkaan silmissä Putin onnistui tiedotustilaisuudessa tuomaan esille Venäjälle tärkeitä asioita ja mainitsemaan kansainvälisiä sopimuksia, joita maa haluaa kansainvälisen yhteisön noudattavan.

– Kun Putin lisäksi sai Trumpilta parrasvaloissa vankkumattoman kannatuksen, Venäjän asema keskeisenä toimijana kansainvälisessä politiikassa korostui.

Ylätaso on tyhjää parempi

Kun viime viikon Nato-kokouksessa Trump patisteli kumppaneita nimenomaan ulkopoliittisesti, Helsingissä huomio kiinnittyi Yhdysvaltojen sisäpolitiikkaan. Kansikas huomauttaa, että monet Trumpin kommenteista voidaan tulkita viesteiksi kotimaiselle yleisölle. Presidentti esimerkiksi korosti voittaneensa Hillary Clintonin puhtaasti.

– Sitä voi pitää myös uuden ajan merkkinä, että sisäiset, ulkoiset ja jopa henkilökohtaiset suhteet menevät sekaisin ja sisäpolitiikasta tulee kansainvälistä politiikkaa, sanoo poliittisen historian tutkija Johanna Rainio-Niemi Turun yliopistosta.

Sisäpolitiikkaa perinteisempinä huippukokousaiheina Rainio-Niemi pitää asevalvontaan ja aserajoituksiin liittyviä kysymyksiä. Suurelta osin tiedotustilaisuudessa puhe pysyi ylätasolla, eli presidentit kertoivat lähinnä siitä, mistä aiheista keskustelua aiotaan jatkaa myöhemmin.

Kansikas pitää ylätason keskustelua kuitenkin lupaavana alkuna.

– Merkittävintä tapaamisessa oli se, että presidentityleensä avasivat keskustelua. Jos suhteet ovat olleet nollapisteessä kahdeksan vuotta, neuvotteluiden alkaminen on jo hyvä askel.

Syytteistä harvinaisen syvä yksimielisyys

Rainio-Niemi kiinnitti huomiota tiedotustilaisuuden ystävällismieliseen henkeen. Erityisesti Yhdysvalloissa viime viikolla nostettuja syytteitä presidentit kommentoivat erittäin yksimielisinä. Erikoissyyttäjä Robert Mueller nosti syytteet kahtatoista Venäjän armeijan tiedustelu-upseeria vastaan Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin sekaantumisesta, mutta sekä Trump että Putin pitävät epäilyksiä pötypuheena.

Syytteiden nostamisen jälkeen useat demokraatit vaativat Helsingin huippukokouksen perumista, mutta Trump viis veisasi vaatimuksista. Rainio-Niemi huomauttaa, että Trump on muissakin tilanteissa määritellyt uusiksi sen, kenen kanssa Yhdysvallat veljeilee.

Kumppanit tosin myös tuntuvat vaihtelevan. Rainio-Niemi arvelee, että kun perinteisten liittolaisten kanssa on riitaisaa, Trump hakee yhteistyön paikkoja muualta.

Tämä saattaa osin selittää Trumpin myötäilevää käytöstä. Kansikas toteaa, että Trump on luultavasti myös tyytyväinen selvittyään kokouksesta kunnialla.

Kotona kuitenkin jo kohistaan. Kansikas huomauttaa, että Yhdysvalloissa on kritisoitu muun muassa sitä, että Trump uskoo mieluummin Putinia kuin oman maansa turvallisuuspalvelua.

– Jos huippukokousta oli etukäteen arvioitu Putinin voitoksi, lehdistötilaisuudessa se korostui.

Suomen entinen Venäjän-suurlähettiläs: Putin tiukasti kiinni tapaamisen ohjaimissa

Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tapaamisen tiedotustilaisuudessa syntyi sellainen vaikutelma, että Putin vei ja oli hyvin tiukasti kiinni tapaamisen ohjaimissa, Suomen entinen Venäjän-suurlähettiläs Hannu Himanen kertoo STT:lle Finlandia-talossa.

Himanen korostaa, että monet tapaamisen yksityiskohdat jäivät tiedotustilaisuuden perusteella vielä avoimiksi. Hänen mukaansa erityisesti Putinin lausunnoissa oli paljon viittauksia, jotka edellyttävät laajaa ymmärrystä siitä, mistä oikeastaan on kyse.

Himanen mainitsee, että molemmat presidentit puhuivat erityisesti kotiyleisölleen.

