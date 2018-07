Suomen MM-rallin reitti niittää tykkäyksiä

Torstaina käynnistyvän Suomen MM-rallin reittiä on uudistettu täksi vuodeksi. Viime kesään verrattuna mukana on peräti 60 prosenttia ajamattomia osuuksia, mikä on pitänyt rallin reitistä vastaavan apulaiskilpailunjohtajan Kari Nuutisen joukkoineen kiireisenä.

– Meillä on 70 eri tieosuutta, joihin on täytynyt hakea luvat. Se on yli tuplamäärä viime vuoteen verrattuna. Lähdimme hiihtämään melko raskasta latua, sillä tämä on ollut ratamestareille erittäin kova työ, Nuutinen sanoo.

– Toisaalta samalla on hienosti koeponnistettu koko meidän organisaatio. Olen todella tyytyväinen reittiin.

Kuljettajat ovat ottaneet uudistukset hyvin vastaan. Viime vuonna reitille oli lisätty nopeuksien hillitsemiseksi keinotekoisia hidasteita, jotka on nyt hylätty.

– Reitti on todella mielenkiintoinen. Uudistusten ansiosta ihan joka hyppy ja mutka eivät ole kuljettajille tuttuja. Se tuo mukaan ison haasteen, kun on siirrytty vähän pienemmille teille, viime vuonna neljänneksi Jyväskylässä yltänyt Teemu Suninen toteaa.

Heinä voi yllättää

Kuski ei pääse Jyväskylässä helpolla.

– Mielestäni reitti on juuri sitä, mitä on toivottu. Välillä nopeaa ja isoa tietä, välillä hidasta sekä teknistä. Siellä tulee taatusti yllätyksiä, kun pitkä heinä kasvaa vieressä. Ei voi tietää, mistä nousee kiviä esiin, viime vuoden voittaja Esapekka Lappi summaa.

Rallireitissä on viime vuosia enemmän hitaita ja teknisiä tieosuuksia. MM-sarjan konkarikuljettaja Jari-Matti Latvala uskoo, että muutokset voivat olla eduksi ulkomaisille vastustajille.

– Mitä nopeampaa ja leveämpää tiet ovat, sitä paremmin se sopii suomalaisille, sillä silloin tarvitaan paljon kokemusta. Olemme perinteisesti vahvoilla, jos on paljon hyppyjä ja ylityksiä. Ulkomaisilla kuskeilla on mennyt paremmin, kun reitti on teknisempää, Latvala pohdiskelee.

Alénin laki pätee

Suomen MM-ralli on muutoksista huolimatta kalenterin ehdottomasti nopein. Rallilegenda Markku Alénin lanseeraama ”maximum attack” pätee edelleen.

– Filosofia ei muutu mihinkään. Pitää mennä todella kovaa alusta saakka. Ei voi jäädä odottelemaan ja katselemaan, miten kisa lähtee käyntiin. Pitää olla heti hereillä, sillä jokainen sekunti on tärkeä, Latvala korostaa.

Yksi haaste kuskeille on myös kova kuumuus. Autoissa ei ole minkäänlaista ilmastointia. Pieni ilmavirta tuo välillä katossa olevan tuuletusluukun kautta aavistuksen helpotusta.

– Aasiassa me on joskus aikoinaan käytetty pätkillä jäähdytysliiviä, jossa vesi kiertää sisällä. Se on kuitenkin liian painava WRC-hommissa. Jos vaikka välillä hyppäisi järveen pätkien välissä, Lappi veistelee.

STT

Kuvat: