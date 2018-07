Suomen Pankin johtokunnan uusi kokoonpano selvinnee tänään, kun pankkivaltuusto kokoontuu päättämään uuden johtokunnan jäsenen valinnasta.

Kolmihenkisessä johtokunnassa on paikka auki, kun pääjohtaja Erkki Liikasen toimikausi päättyy ja Olli Rehn siirtyy hänen paikalleen. Rehn aloittaa tehtävässä ensi viikolla.

Johtokunnan jäsenen virkaa on hakenut 13 henkilöä. Heidän joukossaan on muun muassa työeläkeyhtiö Ilmarisen johtaja Jaakko Kiander, alivaltiosihteeri Tuomas Saarenheimo valtiovarainministeriöstä sekä Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n johtokunnan varajäsen Kimmo Virolainen.

Tehtävään on haettu henkilöä, jolla on kokemusta sekä talous- ja rahapolitiikasta että alan tutkimuksesta.

STT