Maastopaloja torjumaan lähteneet suomalaiset pelastusyksiköt saapuivat Ruotsiin

Ruotsin maastopaloja torjumaan lähteneet suomalaisten pelastuslaitosten yksiköt ylittivät rajan Torniossa viime yönä aamukahden aikoihin. Asiasta kertoo Lapin pelastuslaitos Facebook-sivuillaan.

Julkaistulla videolla näytetään, miten pelastuslaitosten autot suuntaavat kohti Ruotsin paloalueita. Lapin pelastuslaitoksen mukana rajan ylittivät Oulu-Koillismaan ja Pohjois-Savon pelastuslaitosten yksiköt.

Sisäministeriön mukaan Suomi lähettää omavaraisen pelastusjoukkueen kalustoineen. Apuun on lähtenyt noin 30 pelastajaa ja kalustoa, joihin kuuluu paloautoja, säiliöautoja, moottoriruiskuja ja maastokelpoisia ajoneuvoja.

Ruotsi hyväksyi Suomen avuntarjouksen torstaina. Ruotsiin lähtevä pelastusjoukkue aloittaa työnsä maan keskiosissa mahdollisimman nopeasti.

Sisäministeriön mukaan lähtijät on koottu normaalin valmiuden ulkopuolelta eli valmius vastata metsä- ja maastopaloihin Suomessa säilyy. Pelastuslaitosten työntekijöiden lisäksi mukaan on lähtenyt sopimuspalokuntalaisia.

https://www.facebook.com/lapinpelastuslaitos/videos/1539316516174099/

STT

