Suomi halutaan pitää asuttuna

Suomalaiset haluavat pitää koko maan asuttuna. Tämä käy ilmi Ylen teettämästä kyselystä, jossa selvitettiin suomalaisten suhtautumista kaupungistumiseen ja maaseudun mahdolliseen autioitumiseen.

Selvä enemmistö eli lähes 80 prosenttia suomalaisista katsoo, että valtion pitää turvata maaseudun palvelut niin, että koko Suomi pysyy asuttuna. Olennaisia eroja esimerkiksi eri puolueiden kannattajien keskuudessa ei tutkimuksessa löytynyt.

Muuttoliike on vienyt suomalaisia kaupunkeihin. Viime vuosina kaupungistumisen tahti on vain kiihtynyt, vaikka muun muassa pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on puolustanut koko maan asuttuna pitämistä.

Kasvukeskusten ja muiden suurten kaupunkien vetovoima on ollut vahva. Elinkeinoelämä, koulutus ja palvelut ovat keskittyneet kaupunkeihin. Tämä taas on väistämättä ohjannut muuttoliikettä, kun ihmiset hakevat uutta työtä tai koulutusta.

Vallitsevaan tilanteeseen nähden kyselytutkimuksen tulosta voi pitää yllättävänä. Enemmistö suomalaisista vastustaa kehitystä ja haluaa, että valtio turvaa maaseudun elinkelpoisuuden.

Kansalaisten viesti on selkeä. Tulevaisuuden Suomi ei saa olla vain hyvin menestyviä suurkaupunkeja, joita ympäröi kituva maaseutu.

Tutkimuksessa ei kysytty, paljonko vastaajat olisivat valmiita maksamaan maaseudun turvaamisesta. Kaupungistumiskehitys jatkuu edelleen, ja maaseudun kehittäminen ja palveluiden ylläpitäminen vaativat veronmaksajilta lisää rahaa.

Kansalaisten tahdonilmaus on vahva tuki maaseudulle. Tämä on hyvä pitää mielessä, kun tehdään päätöksiä yhteiskunnan toimintojen sijoituspaikoista tai kehittämisrahoista. Kaupungistumisen suuntaa on vaikea muuttaa, mutta maaseudulle tulisi antaa edes mahdollisuus kilpailla kaupunkien kanssa kasvun siemenistä.

Alkuun päästään järjestämällä maaseudulle nopeat tietoverkot ja toimivat peruspalvelut. Vireä maaseutu onnistuu parhaiten, kun idearikkaat asukkaat ja yritykset itse löytävät uusia mahdollisuuksia. Tästä on hyviä esimerkkejä myös Salon seudulla.