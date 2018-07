Suomi on palauttamassa sisärajatarkastukset Trumpin ja Putinin tapaamisen ajaksi – ei pitäisi aiheuttaa isoja ruuhkia

Sisäministeriö esittää sisärajavalvonnan väliaikaista palauttamista Suomen Schengen-sisärajoille perjantaista alkaen. Valtioneuvoston odotetaan päättävän asiasta kokouksessaan aamupäivällä.

Sisärajatarkastusten on määrä alkaa perjantaina kello 12, ja ne jatkuisivat neljän vuorokauden ajan eli tiistaihin kello 12:een asti.

Tarkastusten palauttaminen on osa Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien tapaamiseen liittyviä turvallisuusjärjestelyjä. Presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin tapaavat Helsingissä maanantaina.

Rajavartiolaitoksen esikunnan apulaisosastopäällikkö Kimmo Elomaa kertoo sisärajatarkastusten painottuvan Helsingin ja Turun satamiin sekä Helsinki-Vantaan ja Turun lentoasemille. Tarkastuksia voidaan kuitenkin tehdä muillakin sisärajojen rajanylityspaikoilla, kuten Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä rajoilla.

Tarkastuksia ei tehdä kattavasti, vaan ne kohdennetaan riskianalyysien perusteella henkilöihin, jotka saattavat aiheuttaa presidenttien tapaamiselle jonkinlaisen turvallisuusriskin tai -uhkan. Tarkastuksia voidaan kohdistaa myös lentoihin tai laivavuoroihin, joilla saattaa olla turvallisuusriskin aiheuttavia henkilöitä.

Elomaan mukaan mitään erityistä uhkaa ei ole tiedossa, mutta kyseessä on yksi osa tapaamisen turvallisuusjärjestelyjä. Tarkastukset painottuvat Suomeen saapuviin matkustajiin.

Passi kannattaa nyt ottaa mukaan

Suurimmalle osalle matkailijoista muutos näkyy niin, että rajanylityspaikoilla on rajavartijoita, jotka poimivat matkustajavirran joukosta ihmisiä passintarkastusta varten.

– Rajavartiolaitoksen läsnäolo sisärajaliikenteessä on näkyvämpää kuin normaalisti, Elomaa sanoi STT:lle.

Hänen mukaansa tarkastuksista ei pitäisi aiheutua suuria ruuhkia tai jonoja rajanylityspaikoille.

– Sanoisin, että on hyvä varata siihen hiukan enemmän aikaa. Ei kannata ihan viime hetkellä mennä sinne.

Elomaan mukaan Schengen-alueen sisällä matkustavien kannattaa erityisesti nyt ottaa passi mukaan, koska se saatetaan tarkastaa joko Suomesta lähtiessä tai Suomeen palatessa.

Schengen-maasta toiseen matkustavilla tulee normaalistikin olla mukanaan hyväksytty matkustusasiakirja eli passi tai uudenmallinen henkilökortti. Tavallisesti tarkastuksia ei kuitenkaan tehdä sisärajaliikenteessä.

Schengen-alueeseen kuuluu 22 EU-maata sekä Norja, Islanti, Sveitsi ja Liechtenstein. Suomi luopui sisärajatarkastuksista keväällä 2001.

STT

