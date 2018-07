Suomi päättää itse valinnoistaan

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu arvosteli voimakkain sanoin Suomen ja Ruotsin Nato-yhteistyötä. Ministeri varoitti, että yhteistyön tiivistyminen heikentää Itämeren alueen turvallisuutta ja pakottaa Venäjän vastatoimiin.

Venäjän uhitteluun on Suomessa totuttu. Paras tapa reagoida niihin on olla reagoimatta mitenkään. Tämäkään purkaus ei aiheuttanut suurta keskustelua Suomessa.

Yhdentekeviä naapurimaan ärhentelyt eivät silti ole. Kyse oli kuitenkin Venäjän puolustusministerin julkisuudessa esittämistä arvioista, joihin sisältyi jos ei suoraa uhkausta niin ainakin uhkaavia sävyjä.

Ministerin esikunta oli tehnyt kotiläksynsä hieman huolimattomasti, sillä väitteisiin sisältyi useita virheitä. Shoigu sanoi muun muassa, että Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltojen toukokuussa allekirjoittama sopimus antaa sotilasliitto Natolle esteettömän pääsyn Suomen ja Ruotsin ilmatilaan ja aluevesille.

Todellisuudessa näin ei ole, vaan vieraan valtion alusten ja lentokoneiden pääsy Suomen rajojen sisälle edellyttää aina lupaa puolustusvoimilta.

Asiavirheet saattoivat olla myös tahallisia. Tätähän hybridisodankäynti puhtaimmillaan on, ja Venäjä hallitsee hybridivaikuttamisen keinot. Taktiikkaa on viime vuosina käytetty toistuvasti lännen demokratioiden horjuttamiseksi.

Virheellisillä tiedoilla ja manipuloimalla keskusteluja voidaan vaikuttaa mielikuviin ja asenteisiin. Korjaaminen on hankalaa. Kerran omaksuttua näkemystä on vaikea jälkikäteen muuttaa, vaikka tietolähde osoittautuisikin virheelliseksi.

Puolustusministerin purkaus kertoo siitä, että Venäjä seuraa tarkkaan Suomen ja Ruotsin turvallisuuspoliittisia ratkaisuja. Venäjän tärkeä tavoite on pitää molemmat maat Naton ulkopuolella.

Liian suurta painoarvoa ministerin puheille ei kannata antaa eikä lähteä väittelemään. Asiavirheet on toki syytä korjata.

Päätöksentekoprosessi on selkeä. Suomi tekee omat turvallisuuspoliittiset ratkaisut itse, eikä siinä ole äänivaltaa Venäjällä sen paremmin kuin muillakaan mailla.