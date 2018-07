Helsinki Calling -mielenilmaus siirtyy Trumpin ja Putinin tapaamispäivältä sunnuntaille

Suurin Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamisen vuoksi järjestettävistä mielenilmauksista on siirtymässä maanantailta sunnuntaille, kertoo Helsingin poliisi. Helsinki Calling on ilmoittanut siirrosta poliisille.

Helsinki Calling kerää yhteen muun muassa ihmisoikeuksista ja ympäristö- ja ilmastotyöstä kiinnostuneita.

Isoimpien mielenilmausten on arvioitu vetävän väkeä muutamasta tuhannesta hengestä ylöspäin ja pienempien kymmenistä satoihin.

STT

