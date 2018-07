Taksi tilataan yhä useammin puhelimitse, kyyti napataan entistä harvemmin kadulta

Taksien asiakkaat hankkivat Suomessa kyytinsä yhä useammin tilaamalla puhelimitse tai applikaatiolla. Taksin ottaminen kadulta tai taksitolpalta on vastaavasti vähentynyt, kertoo Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen.

– Tässä on ainakin osittain taustalla se, että ihmiset haluavat tilata tunnetun ja luotettavan taksin. Toki applikaatiolla ja puhelimitse tilaaminen on myös helpottunut, Kantonen linjaa.

Taksimarkkinat muuttuivat monella tapaa heinäkuun alussa, kun voimaan tuli uusi liikennepalvelulaki. Suomi siirtyi säännellystä ja rajoitetusta taksijärjestelmästä vapaaseen markkinajärjestelmään, jossa kukaan ei rajoita autojen ja kuljettajien määrää.

Kantosen arvion mukaan taksiuudistuksen mahdolliset lieveilmiöt tulevat selvemmin esille ja keskusteluun vasta syksyllä. Kun taksimarkkinat ovat vapautuneet, riskinä on hänen mukaansa se, että jotkut taksit huijaavat kyydittäviltä rahaa.

– Ja jos matkustaja on vielä päihtynyt, matkan hinnasta voi tulla helposti moninkertainen.

Tuleeko taksi myös syrjäseudulle?

Kantonen sanoo jakavansa esiin nousseen huolen siitä, että muutos uhkaa heikentää haja-asutusalueiden taksipalveluja.

– Takseillahan ei ole enää päivystyspakkoa syrjäseuduilla. Jos sinne ei tule kyytikeikkoja, miksi yhden hajakeikan takia lähdettäisiin kauemmas?

Uusien taksinkuljettajien on läpäistävä Ajovarman järjestämä tutkinto. Se on kaksiosainen testi, johon sisältyy sekä taksinkuljettajan koe että paikallistuntemuskoe.

– Kaikkiaan hakemuksia tutkintoon on tullut heinäkuussa tähän mennessä 650. Määrä on kyllä noussut aiemmasta, mutta kokeet eivät ole varsinaisesti ruuhkautuneet, kertoo Ajovarman toimitusjohtaja Hannu Pellikka.

Mikään läpimarssi Ajovarman tutkinto ei ole. Heinäkuun ensimmäisten kahden ja puolen viikon aikana taksinkuljettajan kokeeseen osallistuneista reputti liki kolmannes, kun taas paikallistuntemuksen kokeessa hylättiin jopa lähes puolet kokelaista. Kokeen sallituissa uusimiskerroissa ei ole ylärajaa.

STT

Kuvat: