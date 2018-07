Taksimatkojen ongelmista voi saada hyvityksiä – ”Tärkeää, että kuluttajat käyttävät oikeuksiaan”

Taksimatkaan liittyvistä ongelmista kannattaa aina ilmoittaa ensin taksikeskukseen tai -yritykseen, muistuttaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Jos asia ei selviä reklamaatiolla, apua saa kuluttajaneuvonnasta.

Kelan tai kunnan maksamien kyytien ongelmista kannattaa olla yhteydessä niihin.

Taksimatkat saattavat poiketa alun perin sovitusta. Taksi voi esimerkiksi jättää tulematta tai matka on kalliimpi kuin mitä on luvattu.

– Taksimarkkinoiden muuttuminen liikennepalvelulain voimaantulon myötä vaikuttaa varmasti taksimatkustajan arkeen. Uusiin käytäntöihin kannattaakin tutustua etukäteen, jotta taksin käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa myös jatkossa, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin osastopäällikkö Kimmo Pylväs sanoo tiedotteessa.

Viraston lakimiehen Jukka Kaakkolan mukaan on tärkeää, että virhetilanteessa kuluttajat käyttävät oikeuksiaan.

– Kuljettajalta kannattaa pyytää kuitti, koska se helpottaa ongelman selvittämistä, Kaakkola sanoo.

Viraston tiedotteen mukaan virhe tulee hyvittää ensisijaisesti hinnanalennuksella, joka vastaa virheen merkitystä. Lisäksi virheen aiheuttamista kustannuksista, kuten puhelinkuluista, voi vaatia vahingonkorvausta.

