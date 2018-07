Tänak palasi rallikärkeen, Latvala jatkaa kolmantena

Virolainen Ott Tänak palasi Suomen MM-rallin kärkeen kisan viidennellä erikoiskokeella. Tänak ohitti norjalaisen Mads Östbergin 1,1 sekunnin erolla ajettuaan pohja-ajan Äänekosken erikoiskokeella.

Tänak kiri 7,71 kilometrin erikoiskokeen ajassa 3.32,1. Östberg jäi hänen vauhdistaan 1,6 sekuntia.

Jari-Matti Latvala taistelee tiukasti, mutta ei yllä ihan Toyota-tallikaverinsa Tänakin vauhtiin. Latvala jäi viidennellä erikoiskokeella Tänakin tahdista 1,8 sekuntia.

– Nyt oli vähän liukkaampaa kuin odotin. En saanut pyörää puremaan, erikoiskokeeseen hiukan pettynyt Latvala sanoi Ylen ralliradiolle.

Latvala on kokonaistilanteessa 10,8 sekunnin päässä kärjestä. Neljänneksi nousi Uuden-Seelannin Hayden Paddon, joka ohitti Teemu Sunisen.

Paddon ajoi viidennellä erikoiskokeella toiseksi nopeimmin.

– Emme ole olleet nopeimpia, mutta olemme olleet tasaisia, Paddon kommentoi.

Suninen on viidentenä 16,4 sekunnin päässä kärjestä. Hän on 1,6 sekunnin päässä Paddonista.

– Menin vähän leveäksi, ojassa piipahtanut Suninen totesi.

Esa-Pekka Lapin ero kärkeen on 49,1 sekuntia. Lappi jäi kärkitahdista jo päivän ensimmäisellä erikoiskokeella. Lappi nousi rallissa kahdeksanneksi, koska hänen edellään olleista kuljettajista MM-sarjaa johtava Thierry Neuville käväisi viidennellä erikoiskokeella ojassa.

Kalle Rovanperä ajaa WRC2-luokan kärjessä ja on kokonaistilanteessa 11:ntenä. Luokan kakkosena on Eerik Pietarinen.

– Ei tullut ihan puhdas ajo, Skodalla ajava Rovanperä tuumasi.

Suomen MM-rallissa ajetaan tänään vielä kuusi erikoiskoetta. Ralli päättyy sunnuntaina.

