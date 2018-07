Tänak ihmetteli vauhtiaan MM-rallissa: ”Tuntui todella hitaalta”

Virolainen Ott Tänak on kasvattanut johtoaan Suomen MM-rallissa tämän päivän ensimmäisellä erikoiskokeella. Tänak kukisti kisan 12/23 erikoiskokeella Jari-Matti Latvalan ja Mads Östbergin 8,5 sekunnilla.

– Tuntui todella hitaalta, on outoa, Tänak ihmetteli vauhtiaan Ylen ralliradiolle.

Östbergin kanssa saman ajan ajanut Latvala oli tyytyväinen menoonsa.

– Pakkohan se on ruveta ajamaan, Latvala sanoi.

– En pysty ajamaan tätä kovin paljon paremmin, Latvala kuvasi 23,92 kilometrin mittaista Päijälää.

Latvala jatkaa rallissa kolmantena Tänakin ja norjalaisen Östbergin takana. Latvalan ero kakkossijaan on 17,3 sekuntia.

Toyota-tallikaverilleen Latvalalle 2,7 sekuntia hävinnyt Esapekka Lappi nousi MM-rallissa kaksi sijaa kuudenneksi. Lappi ohitti kokonaistilanteessa Ranskan Sebastien Ogierin ja Britannian Elfyn Evansin.

– Ihan ok. Kaksi kolmasosaa pätkästä tuli ihan hyvin, Lappi kommentoi.

Hän kuvasi, että pikkuteillä saa olla koko ajan tarkkana.

– Perä ei voi uida yhtään heinikossa, Lappi totesi.

Teemu Suninen jäi Fordilla Lapin vauhdista 3,1 sekuntia.

– Tämän kovempaa ei päästy, viidentenä rallissa oleva Suninen sanoi.

STT