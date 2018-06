Tapaamisiin

ASKO LEHTONEN. Aloitetaan pääministerin ilmoituksella: Myydään, vaihdetaan tai annetaan pois tarpeeton maakuntauudistus. Keskentekoinen. Huom: tarpeeton myös saajalle.

Ja sitten tosiasioihin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat Helsingissä kahden viikon päästä. Maiden välisten suhteiden sanotaan olevan huonoimmat sitten kylmän sodan aikojen.

Putin tuonee lajitoverilleen lahjaksi tämän vuoden Putin-seinäkalenterin, jonka kuvissa Putin muun muassa ajaa moottoripyörällä.

Myös Trumpilla on suhde moottoripyöriin. Hän suuttui Harley-Davidsonille, joka aikoo siirtää Eurooppaan myytävien pyörien valmistuksen Yhdysvaltojen ulkopuolelle. Syynä on Trumpin aloittama kauppasota.

Tästä on lyhyt matka suomalaiseen taitelijaan Mika Sundqvistiin, joka on analysoinut Trumpiinkin purrutta HD-symboliikkaa klassikkosävelmässään Moottoripyörä on moottoripyörä. Laulun minä-kertoja ostaa Harley-Davidsonin ja julistaa kertosäkeessä, että ”namusia naisia katsastan, moottoripyörällä ratsastan”.

Yhdysvaltojen ja Venäjän johtajat ovat tavanneet Suomessa ennenkin.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi Etyk järjestettiin Helsingissä keskellä kylmää sotaa vuonna 1975. Isäntänä oli Urho Kekkonen.

Silloin Suomessa kohtasivat ja neuvottelivat Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsihteeri Leonid Brezhnev ja Amerikan presidentti Gerald Ford, jonka tarkoitus oli parantaa suhteita Neuvostoliittoon.

Suomi sai maineen idän ja lännen välisenä sillanrakentajana, ja Kekkonen odotti saavansa uransa huipennukseksi Nobelin rauhanpalkinnon. Ei saanut. Mutta sai olla vallassa pitempään kuin itsekään muisti.

Vuonna 1990 Helsingissä tapasivat Mihail Gorbatshov ja George W. Bush. Suomen presidenttinä oli Mauno Koivisto.

Bush ja Gorbatshov pääsivät huippukokouksessa yksimielisyyteen siitä, miten Persianlahden kriisi hoidetaan: hyökätään Irakiin. Sota sytytettiin, ja mielikuva Suomesta sillanrakentajana vahvistui.

Maaliskuussa 1997 Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton ja Venäjän presidentti Boris Jeltsin kohtasivat toisensa.

Clinton työnnettiin lentokoneesta pyörätuolissa jalka, oikea, ojossa. Hän oli ollut polvileikkauksessa.

Jeltsinille taas oli tehty sydämen ohitusleikkaus, ja hän oli vastikään sairastanut myös keuhkokuumeen.

Clintonia ja Jeltsiniä Helsingissä isännöineen Suomen tasavallan presidentin Martti Ahtisaaren polvet leikattiin myöhemmin.

Noilta ajoilta on peräisin politiikan käytäntöjä kuvaava sanonta: miehet sairastavat, eivät asiat.

Ahtisaari sai Nobelin.

Ja vielä loppuun pääministerin ilmoitus: Maakunta- ja sote-uudistus siirtyy vuodella eteenpäin. Pitää katsoa peiliin. En juhli. Pannu kylmänä koko päivän.