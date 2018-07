Täysikuu on ensi yönä tummanpunainen – täydellinen kuunpimennys voi näkyä koko maassa

Suomessa voidaan tänään illalla nähdä täydellinen kuunpimennys. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa kertoo, että sään salliessa pimennys näkyy koko maassa.

Kuunpimennyksen täydellinen vaihe alkaa kello 22.30, ja se kestää tunnin ja 43 minuuttia. Pimennys on syvimmillään kello 23.22, jolloin kuu näyttää ruosteenpunaiselta. Kuu ei kuitenkaan pimene täysin, koska Maan ilmakehä taivuttaa takaansa tulevaa auringonvaloa Kuun pinnalle.

– Kuunpimennys on verkkainen tapahtuma, jossa ei tapahdu nopeita muutoksia. Sitä voi seurata yhtä hyvin paljain silmin, kiikarilla tai kaukoputkella. Toisin kuin auringonpimennyksen tapauksessa, kuunpimennyksen katselu on täysin turvallista, Ursa kertoo tiedotteessa.

– Nyt nähtävän pimennyksen dramaattisin ja näyttävin osuus eli täydellinen vaihe on verraten pitkä, tunti ja 43 minuuttia, sillä Kuu kulkee hyvin läheltä Maan varjon leveintä keskilinjaa. Tämä on kuluvan vuosisadan toiseksi pisin täydellinen kuunpimennys.

Kokonaisuudessaan pimennys kestää yli kuusi tuntia, mutta Suomessa siitä voidaan nähdä noin neljä ja puoli tuntia. Pimennyksen ensimmäinen vaihe, puolivarjopimennys, alkaa jo kello 20.15. Esimerkiksi Helsingissä Kuu nousee kuitenkin vasta kello 21.52 ja Oulussa kello 22.37.

Edellinen täydellinen kuunpimennys nähtiin Suomessa syyskuussa 2015 ja seuraava on odotettavissa 21. tammikuuta vuonna 2019.

STT

