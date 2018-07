Teijon kalasääsket saivat ennätysmäärän poikasia

Kaksi kolmiviikkoista kalasääsken poikasta on kummissaan, kun Juhani Karhumäki vie ne ensimmäistä kertaa pois pesäpuustaan Teijon kansallispuiston suolla. Poikaset eivät tiedä, että ne ovat kokeneissa käsissä: Juhani Karhumäki juhlisti tiistaina 50. vuottaan kalasääskien rengastajana. Kaikkiaan Karhumäki on rengastanut elämänsä aikana yli 14 000 lintua, ja rengastus jatkuu yhä.

Juhlavaksi vuoden tekee myös se, että Teijon kansallispuiston alueella on ennätyksellisen hyvä poikasvuosi.

– Puiston alueella kasvaa yhteensä kymmenen poikasta neljässä pesässä. Se on ennätys, tämä on paras vuosi Teijon alueella, Karhumäki sanoo.

Karhumäen mukaan kalasääskikanta on ylipäätään Suomessa melko kestävällä tasolla.

