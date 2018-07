Teinisensaatio Mbappe ei ollut vielä syntynyt, kun Ranska juhli ensimmäistä MM-kultaa

Ranskan teinisensaatio Kylian Mbappe ei ollut vielä edes syntynyt, kun Ranska juhli edellistä ja toistaiseksi ainutta maailmanmestaruuttaan. Vasta 19-vuotiaasta Paris Saint-Germainia edustavasta hyökkääjästä tulee historian kolmas teini-ikäinen pelaaja, joka pelaa MM-finaalissa. Aiemmin tässä ovat onnistuneet Brasilian Pele vuonna 1958 ja Italian Giuseppe Bergomi vuonna 1982.

Mbappe on esiintynyt MM-turnauksessa edukseen ja onnistunut maalinteossa kolmesti. Kaksi maaleista syntyi yhdessä ottelussa, kun Ranska kaatoi neljännesvälierässä Argentiinan maalein 4-3. Tällöin Mbappea verrattiin myös Peleen, sillä hänestä tuli ensimmäinen pelaaja 60 vuoteen, joka on tehnyt teini-ikäisenä vähintään kaksi maalia yhdessä MM-kisojen ottelussa.

– Olen erittäin onnellinen ja on mahtavaa tulla verratuksi Pelen kaltaiseen erinomaiseen pelaajaan. Mutta hän on eri luokkaa, Mbappe kommentoi ottelun jälkeen.

Kroatia tehnyt jo MM-historiaa

Kroatia tavoittelee sunnuntaina historiansa ensimmäistä jalkapallon maailmanmestaruutta. Vain reilun 4 miljoonan asukkaan maasta tuli pienin jalkapallon MM-lopputurnauksen finaaliin yltänyt maa 68 vuoteen.

– Peli on historiallinen ei vain meille, vaan myös kaikille kroatialaisille. Kentällä on 4,5 miljoonaa pelaajaa, Kroatian Ivan Rakitic uhosi The Guardianin haastattelussa.

Kroatia on joka tapauksessa tehnyt jo MM-historiaa, sillä ennen Venäjän MM-kisoja sen paras sijoitus oli kolmas.

STT

