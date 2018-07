MTV ja C More siirtyvät Telian omistukseen – teleoperaattori ostaa Bonnierin televisiotoiminnan

Teleoperaattori Telia ilmoittaa ostavansa mediayhtiö Bonnierin televisioliiketoiminnan. Kaupassa Telialle siirtyvät suomalainen MTV, ruotsalainen TV4 ja maksutelevisioyhtiö C More.

Kauppahinta on 9,2 miljardia kruunua eli noin 886 miljoonaa euroa. Kauppahinta voi kasvaa liiketoiminnan kehityksestä riippuen enintään miljardilla kruunulla eli noin 96 miljoonalla eurolla.

Telian toimitusjohtajan Johan Dennelindin mukaan Bonnierin tv-toiminnan hankinta on luonnollinen askel teleoperaattorin ydinliiketoiminnan täydentämiseksi.

– Yhdessä TV4:n kanssa palvelemme asiakkaitamme ja katsojiamme uusilla tavoilla ja luomme uusia liiketoimintamahdollisuuksia, Dennelind sanoo tiedotteessa.

Kauppa on jatkumoa viime vuosien kehitykselle, jossa teleoperaattorit ovat pyrkineet laajentumaan televisiotoiminnan puolelle. Viime vuonna Telia hankki kuudeksi vuodeksi oikeudet suomalaisen jääkiekon Liigan televisiolähetyksiin.

Telian suunnitelmat Bonnierin televisiotoiminnan ostamisesta tulivat julkisuuteen toukokuun lopulla, kun ruotsalaismedia Resume kertoi asiasta lähteidensä tietoihin perustuen. Uutisen jälkeen Telia julkaisi tiedotteen, jossa se vahvisti neuvottelevansa Bonnierin kanssa.

Bonnierin tv-toiminnassa työskentelee yhteensä noin 1 200 työntekijää.

Telia ennakoi kaupan toteutuvan vuoden 2019 toisella puoliskolla. Kauppa vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnän.

