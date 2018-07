TEM: Hallituksen 72 prosentin työllisyystavoite toteutuu – mutta vasta ensi vuonna

Ripeä talouskasvu on parantanut Suomen työllisyyttä, mutta hallituksen tavoite 72 prosentin työllisyydestä ei toteudu vielä tänä vuonna, arvioi työ- ja elinkeinoministeriö. Ministeriön työmarkkinaennusteessa lasketaan, että työllisyysaste nousee tänä vuonna 71 prosenttiin ja ensi vuonna 72,1 prosenttiin.

Nousua kannattelee sekä työvoiman kasvava kysyntä että osittain työvoiman ikääntyminen.

Ennusteen mukaan työttömyysaste laskee tänä vuonna 7,7 prosenttiin ja ensi vuonna tasan 7 prosenttiin. Ennusteen mukaan työttömiä työnhakijoita on tänä vuonna hiukan yli neljännesmiljoona, mutta ensi vuonna työttömiä arvioidaan olevan 219 000. Pitkäaikaistyöttömiä on tänä vuonna 77 000, mutta ensi vuonna 63 000.

Työvoiman kysynnän lasketaan kasvavan tänä vuonna noin 43 000 hengellä ja ensi vuonna 30 000 hengellä.

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee työmarkkinaennusteensa kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Nyt julkaistu katsaus on kevään ennuste.

STT