Terrafame teki kolmen miljoonan euron liikevoiton

Valtion kaivosyhtiö Terrafamen liikevoitto oli huhti-kesäkuussa 3,4 miljoonaa euroa.

Liikevaihto nousi samalla ajanjaksolla 77 miljoonaan euroon viime vuoden 47 miljoonasta. Käyttökate ilman keskeneräisen tuotannon arvonmuutosta oli 3,3 miljoonaa.

Toisella vuosineljänneksellä tuotettiin nikkeliä 5 920 tonnia ja sinkkiä 14 096 tonnia. Tulos oli 3,4 miljoonaa euroa positiivinen, vaikka toukokuussa pidetty huoltoseisakki rajoitti tuotanto- ja myyntimääriä.

Yhtiön mukaan Terrafamen tuotannon ylösajo ja kannattavuuden parantaminen jatkuvat.

Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia sanoo STT:lle, että yhtiö on erittäin tyytyväinen tulokseen.

– Tämä oli jo neljäs peräkkäinen vuosineljännes, kun teimme positiivista käyttökatetta. Tällä kvartaalilla myöskin liiketulos on positiivinen, hän sanoo.

Kassavirran odotetaan kääntyvän positiiviseksi loppuvuoden puolella.

– Toki sillä reunahuomautuksella, että esimerkiksi metallien hintakehitys vaikuttaa asiaan, hän sanoo.

Rahaa yhtiössä on kulunut investointeihin ja kannattavuuden parantamiseen. Tuottavuuden parantamisen kannalta merkittävimpiä investointeja on ollut akkukemikaalitehtaan toteutussuunnittelu, mikä on edennyt aikataulussa.

Ympäristöongelmat varjostaneet

Isot ympäristöongelmat leimasivat kaivostoimintaa Talvivaaran aikana. Sotkamossa sijaitsevan kaivoksen siirryttyä Terrafamen pyöritettäväksi keskustelua ympäristöasioista on edelleen riittänyt.

Kaivosalueelle varastoitujen vesien määrä oli kesäkuun lopussa 1,9 miljoonaa kuutiota, mikä vastaa 1-3 miljoonan kuution tavoitetasoa.

STT

