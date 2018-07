Terroristisolu suunnitteli iskua Ruotsiin – USA:n johtama liittouma surmasi neljä siihen kuulunutta Isisin jäsentä

Yhdysvaltain johtama liittouma on surmannut Syyriassa neljä äärijärjestö Isisin jäsentä, jotka suunnittelivat terrori-iskua Ruotsiin, kertoo ruotsalainen televisiokanava TV4. Se perustaa tietonsa Yhdysvaltain asevoimien Lähi-idän toiminnoista vastaavan Central Commandin tiedotteeseen.

Näiden neljän lisäksi liittouma tappoi kaksi muuta Isisin jäsentä.

Kaikki kuusi tapettua olivat Isisin johtohahmoja tai Ruotsiin, Yhdysvaltoihin ja Saudi-Arabiaan aiottujen iskujen suunnittelijoita, tiedotteessa sanotaan.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo sanoo tuntevansa Central Commandin tiedotteen, mutta ei uutistoimisto TT:n mukaan kommentoi asian yksityiskohtia. Säpon edustaja Johanna Blomqvist ei myöskään ottanut kantaa tiedotteessa mainittuihin Isisin jäsenten nimiin.

– Siitä, mitä me tiedämme tai emme tiedä, on vaikea kertoa, koska silloin paljastaisimme työskentelytapamme. Se taas häiritsee operatiivista työtämme, hän sanoo.

Blomqvistin mukaan Ruotsissa uhka-arvio on ennallaan eli viisiportaisen asteikon tasolla 3.

https://www.tv4.se/nyheterna/klipp/terrorattacker-mot-sverige-ska-ha-stoppats-enligt-amerikansk-milit%C3%A4r-10630971

http://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-View/Article/1582488/coalition-strikes-kill-high-value-daesh-members/

STT