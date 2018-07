Thaimaan viranomaiset käskivät median poistua luolan uloskäynnin lähettyviltä – ”Alue tarvitaan uhrien auttamiseen”

Thaimaassa viranomaiset ovat käskeneet median edustajia ja muita pelastusoperaation kannalta ei oleellisia ihmisiä poistumaan luolan uloskäynnin lähettyviltä. Viranomaisten mukaan he tarvitsevat tilaa 12 pojan ja heidän jalkapallovalmentajansa pelastusoperaatioon.

– Kaikkien niiden, jotka eivät osallistu operaation, täytyy poistua alueelta välittömästi, kaiuttimeen puhunut poliisi sanoi.

– Tarvitsemme alueen uhrien auttamiseen, poliisi myös muun muassa sanoi.

Viranomaiset eivät ole kertoneet tarkoittiko määräys sitä, että operaatio luolassa olevien pelastamiseksi on alkanut tai on alkamassa.

Pelastustöitä johtava kuvernööri Narongsak Osottanakorn kertoi eilen, että olosuhteet ryhmän saamiseksi ulos luolasta ovat lähipäivinä ”täydelliset” ennen kuin uusien sateiden odotetaan alkavan. Painetta pelastusoperaatioon on tuonut myös se, että ryhmän luolan ilman happipitoisuus alkoi vähentyä uhkaavasti. Pelastajat kuitenkin onnistuivat vetämään poikien luolaan yhteyden, jota myöten heille pumpataan ilmaa. Luolaan on myös toimitettu ylimääräisiä happipulloja.

STT

Kuvat: