Thaimaassa puntaroidaan keinoja luolassa olevien poikien pelastamiseksi – Yle: Avuksi lähtee myös suomalaissukeltaja

Thaimaassa pelastajat puntaroivat tiistaina eri vaihtoehtoja luolassa jumissa olleiden poikien pelastamiseksi.

Brittisukeltajat löysivät 11-16-vuotiaista pojista koostuvan jalkapallojoukkueen ja heidän 25-vuotiaan valmentajansa ThamLuangin luolastosta maanantai-iltana. 13 hengen ryhmä ehti olla kateissa yhdeksän päivää.

Pelastuksesta ei tule helppoa. Ryhmä täytyy kuljettaa useita kilometrejä läpi luolan, joka on yhä paikoitellen veden vallassa.

Yhtenä vaihtoehtona on väläytelty poikien opettamista sukeltamaan. Tämä olisi nopein mutta riskialttein vaihtoehto, sillä Sky Newsille puhuneen pelastusryhmän jäsenen Ben Reymenantsin mukaan pojat eivät osaa uida.

Luola on jo kokeneelle luolasukeltajalle vaativa paikka, sanoo Sukeltajaliiton turvallisuusvaliokunnan varapuheenjohtaja Jouni Piispanen. Näkyvyys on huono, matka pitkä ja luolassa paljon kapeita paikkoja.

– Suurin riski on, että pelastettava panikoi. Ja on hyvin todennäköistä, että niin käy. Vaarana on, että matkalla menetetään ihmisiä.

Toisena vaihtoehtona on väläytetty veden pumppaamista pois luolasta, mutta vaikeuksia tuovat sääolosuhteet. Thaimaahan on ennustettu monsuunisateita tulevina päivinä, mikä voisi pakottaa pelastustyöt alkamaan jo tällä viikolla.

Jos pelastustyöt eivät pääse alkamaan tällä viikolla, voivat monsuunisateet pakottaa pojat jumiin luolaan jopa 3-4 kuukaudeksi odottamaan, että vedet laskevat itsekseen. Tällöin pelastustyöntekijöiden tulisi keskittyä poikien elossa pitämiseen tulevina kuukausina.

– Odottaminen on varmin tapa pitää heidät hengissä, Piispanen arvioi.

Suomalaissukeltaja avuksi

Thaimaan luolassa jumissa olevia poikia lähtee pelastamaan myös suomalaisasiantuntija Mikko Paasi, kertoo Yle. Paasi asuu Maltalla. Hänellä on käytössään pieniin ja ahtaisiin paikkoihin mahtuva erikoislaite, josta voi olla hyötyä luolaston uumenissa.

Paasi on Ylen mukaan sukeltanut Thaimaan vesissä ja luolastoissa parikymmentä vuotta.

Vielä on epäselvää, miten pojat aiotaan evakuoida luolasta. Asiasta uutisoi Ylen lisäksi mm. Helsingin Sanomat.

Poikien löytyminen oli ”melkein ihme”

Pojat ja heidän valmentajansa menivät luolaan suojaan rankkasateilta ja jäivät nousevien tulvavesien taakse.

– He voivat henkisesti paremmin kuin odotimme. Mutta he ovat erittäin heikkoja, he eivät ole syöneet mitään kymmeneen päivään ja ovat juoneet vettä, joka on tippunut luolan seinistä, Reymenants sanoi Sky Newsille.

Jouni Piispanen pitää poikien löytymistä ihmeenä.

– Pelastajilla oli ilmeisesti vain kaksi vanhaa karttaa käytössään. Käsitykseni mukaan luolaverkosto on valtavan laaja. Etsintä on ollut melkoista hakuammuntaa. Poikien löytäminen oli melkein ihme.

