Belgian ilmatila on suljettu tietokonevian takia, kertoo maan ilmailuviranomainen. Sen mukaan ongelmia on lentotietojen lataamisessa.

Brysselin lentokenttä kertoo Twitter-tilillään, että poikkeuksellisen tilanteen takia lentoliikenne on toistaiseksi keskeytetty.

https://twitter.com/Belgocontrol_EN/status/1019947532149981184

https://twitter.com/BrusselsAirport

STT