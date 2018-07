Tiistaista tulossa yhtä helteinen kuin maanantaista

Ilmatieteen laitos ennustaa lämpömittareiden lukemien nousevan tänään yhtä korkealle kuin eilen. Päivän huippulämpötilat liikkuvat 25-30 asteen tuntumassa etelässä ja 22-28 asteessa pohjoisessa.

Korkeimmat lämpötilat ovat tulossa maan keskiosiin. Jyväskylässä päivän huipuksi odotetaan noin 29 astetta iltapäivällä.

Maan etelä- ja keskiosiin odotetaan selkeää tai puolipilvistä poutasäätä. Itäosissa nähdään sade- ja ukkoskuuroja, joita on luvassa myös pohjoiseen. Sää on pohjoisessa pilvinen.

Merenkävijöille on luvassa hyvää näkyvyyttä. Tuulen nopeudet jäävät kaikilla alueilla alle 10 metrin sekunnissa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan helteisiin ei ole odotettavissa helpotusta, sillä kuuman sää jatkuu toistaiseksi. Helle- ja maastopalovaroitukset ovat lähipäivinä voimassa suuressa osassa maata.

