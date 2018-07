Trump Fox Newsilla: Putinin mukaan suurin ongelma maittemme välillä on Venäjä-tutkinta

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoo televisiokanava Fox Newsin haastattelussa, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan suurin ongelma Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä on Yhdysvalloissa käynnissä oleva erikoistutkinta siitä, sekaantuiko Venäjä Yhdysvaltojen viime presidentinvaaleihin.

Trump ja Putin tapasivat maanantaina Helsingissä. Trumpin mukaan Yhdysvaltojen ja Venäjän suhde oli ennen tapaamista vaarallinen, koska mailla on hallussaan suurin osa maailman ydinaseista ja Venäjä-tutkinta on tullut maiden väliin. Hänen mukaansa Putin on samaa mieltä.

Yhdysvaltojen ja Venäjän välit olivat kireät jo kauan ennen vuoden 2016 presidentinvaaleja, joihin Yhdysvallat uskoo Venäjän sekaantuneen. Viime vuosina välejäovat kiristäneet muun muassa Venäjän toimet Ukrainassa ja Yhdysvaltojen ja EU:n Venäjälle asettamat pakotteet.

”Putinin idea kiehtova”

Venäjä-erikoistutkintaa johtava erikoissyyttäjä Robert Mueller nosti perjantaina kahtatoista venäläistä tiedustelu-upseeria vastaan syytteet yrityksistä sekaantua vaaleihin. Putin sanoi Trumpin kanssa Helsingissä pitämässään lehdistötilaisuudessa, että Yhdysvalloilla ja Venäjällä on sopimus molemminpuolisesta avunannosta rikostapauksissa.

Putin ehdotti, että Venäjä voisi kuulustella syytettyjä upseereita ja lähettää kuulusteluista keräämänsä tiedot Muellerille.

Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaiset katsovat kuitenkin, että vaaleihin sekaantumisen takana oli Venäjän valtionjohto, ja erikoistutkinnan yksi tehtävä on selvittää, pitääkö tämä paikkansa. Siksi kuulusteluavun pyytäminen Venäjän valtionhallinnolta olisi käytännössä hyvin ongelmallista.

Trump kuitenkin sanoi pitävänsä Putinin ideaa kiehtovana. Hän harmitteli, ettei Mueller varmaankaan halua tarttua tarjoukseen.

STT

