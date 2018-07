Trumpin ja Putinin tapaamispaikka on Presidentinlinna – Trump ei odota tapaamiselta suuria

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat Presidentinlinnassa maanantaina, kertoo Presidentin kanslia.

Tapaaminen alkaa noin kello 13, kun presidentti Sauli Niinistö vastaanottaa neuvotteluihin ensin Putinin ja sitten Trumpin.

Venäjän ja Yhdysvaltojen presidenttien kahdenvälinen keskustelu käydään Presidentinlinnan Goottilaisessa salissa ja tapaaminen jatkuu laajemmalla kokoonpanolla työlounaalla Peilisalissa.

Työlounaan jälkeen Trump ja Putin pitävät yhteisen lehdistötilaisuuden Presidentinlinnassa.

Niinistö keskustelee molempien kanssa myös kaksin

Niinistöllä on maanantaina myös kahdenväliset tapaamiset molempien presidenttien kanssa. Trumpin kanssa Niinistö keskustelee jo maanantaiaamuna Mäntyniemessä, jossa hän ja Jenni Haukio ottavat vastaan Trumpin lisäksi hänen puolisonsa Melania Trumpin.

Presidenttien keskustelun aikana Haukiolla ja Melania Trumpilla on oma aamiaiskeskustelu.

Trumpin ja Putinin lehdistötilaisuuden jälkeen Niinistö tapaa vielä Putinin kahden kesken Presidentinlinnassa. Päivän päättää Niinistön lehdistötilaisuus tapaamisen jälkeen.

Niinistö on sanonut, että hänen mielestään tapaamiselta olisi hyvä saavutus, jos aseriisunnassa päästäisiin alkuun. Hän on ennakoinut, että hänen omassa tapaamisessaan Trumpin kanssa esiin nousee ainakin kysymys Itämeren sotaharjoituksista.

Ulkoministereillä omia tapaamisia

Ulkoministeri Timo Soinilla on tapaaminen Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon kanssa niin ikään Presidentinlinnassa, jossa Pompeo keskustelee myös Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kanssa ennen työlounasta.

Yhdysvaltain presidenttipari saapuu Suomeen jo sunnuntaina. Putinin neuvonantajan Juri Ushakovin mukaan Putinilla on sunnuntaina tapaamisia useiden maiden johtajien kanssa, jotka saapuvat Moskovaan seuraamaan jalkapallon MM-kisojen loppuottelua, kertoi uutistoimisto Tass. Ushakov sanoi Putinin myös käyvän loppuottelussa. Se alkaa kello 18 Suomen aikaa.

Trump: Keskustelua Ukrainasta ja ydinaseista

Trump kertoi aiemmin päivällä hänen ja Britannian pääministerin Theresa Mayn lehdistötilaisuudessa ajatuksiaan Helsingin-tapaamisen puheenaiheista. Näistä hän nosti esiin muun muassa Ukrainan ja ydinaseet. Trump vakuutti myös kysyvänsä Putinilta tiukasti USA:n vaaleihin sekaantumisesta.

Trump sanoi kuitenkin, ettei odota tapaamiselta suuria.

STT

