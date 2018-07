Trump jatkoi Putin-tapaamisen puolustamista – ”Huippuälykkäät rakastivat lehdistötilaisuuttani”

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on tarmolla puolustanut tapaamistaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa ja vakuutti Twitterissä, että tapaaminen Putinin kanssa voi osoittautua vielä suuremmaksi menestykseksi kuin viime viikon Nato-huippukokous.

Trumpin mukaan Venäjä on luvannut apuaan Pohjois-Korean kanssa. Yhteisen lehdistötilaisuuden saama kritiikki on Trumpin mukaan turhaa, koska ”huippuälykkäät ihmiset rakastivat esiintymistäni”.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1019524328927453184

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1019520574371123200

STT

