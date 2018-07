Trump kritisoi EU:n sakkoja Googlelle ja varoitti: ”Eurooppa ei saa enää hyötyä Yhdysvalloista”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kritisoi torstaina jälleen Eurooppaa. Tällä kertaa kohteena olivat Euroopan unionin jättisakot hakukonejätti Googlelle.

Trump varoitti Twitterissä, että Eurooppa ei saa enää ”hyötyä” Yhdysvalloista.

– Euroopan unioni mätkäisi juuri 5 miljardin dollarin sakot yhdelle mahtavista yhtiöistämme. He ovat todella saaneet hyötyä Yhdysvalloista, mutta eivät enää pitkään!, Trump uhosi Twitterissä.

EU-komissio määräsi Googlelle keskiviikkona 4,34 miljardin euron sakon määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Komissio katsoi, että Google on puskenut liian voimakkaasti omia tuotteitaan matkapuhelimiin, joissa on sen omistama ja kehittämä Android-alusta.

Google aikoo valittaa sakosta.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1019932691339399168

STT

Kuvat: