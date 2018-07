Trump Niinistölle: ”Nautin seurastanne Nato-kokouksessa ja arvostan tukeanne”

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoi aamiaistapaamisen aluksi nauttineensa presidentti Sauli Niinistön seurasta jo Nato-huippukokouksessa viime viikolla. Hän kertoi myös arvostavansa Niinistön tukea ja sitä, että heitä on kohdeltu kauniisti Suomessa.

Presidentti Niinistö otti Trumpin ja hänen vaimonsa Melania Trumpin vastaan virka-asunnollaan Mäntyniemessä puolisonsa Jenni Haukion kanssa. Presidenttiparit kättelivät ovella, mistä he siirtyivät sisäkautta parvekkeelle.

Ennen siirtymistä takaisin sisätiloihin presidenttiparit keskustelivat hetken parvekkeella. Siitä he siirtyivät pian sisälle, missä Trump kertoi Niinistölle Naton huippukokouksesta ja kehui suomalaisten vieraanvaraisuutta.

Trumpin ja Niinistön on määrä käydä kahdenväliset keskustelut Mäntyniemessä ennen Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaamista myöhemmin tänään.

STT

Kuvat: