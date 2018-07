Trump: Olen halukas sulkemaan hallinnon, jos demokraatit eivät tue rajapolitiikkaani

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on valmis sallimaan liittovaltion hallinnon sulkemisen, jos demokraatit eivät suostu tukemaan hallinnon ajamaa rajapolitiikkaa. Asiasta sunnuntaina tviitannut Trump sanoi olevansa ”halukas sulkemaan hallinnon”, jos demokraatit eivät suostu kohdistamaan rahaa muun muassa muuriin Meksikon ja Yhdysvaltain rajalle.

– Olisin halukas ”sulkemaan” hallinnon, jos demokraatit eivät anna meille ääniä rajaturvallisuuteen, johon kuuluu muuri! Trump muun muassa kirjoitti.

Takaraja uudelle budjettisovulle on syyskuussa. Kongressin täytyy ensin päästä sopuun budjetista, minkä jälkeen Trumpin täytyy vielä allekirjoittaa se. Jos sopua ei saada takarajaan mennessä aikaiseksi, liittovaltion hallinto suljetaan. Tämä tarkoittaisi sitä, että satojatuhansia hallinnon työntekijöitä jäisi kotiin ilman palkkaa.

Hallinto on suljettu tänä vuonna jo kahdesti, kun budjettiesityksestä ei päästy sopuun. Ensimmäinen sulku kesti joitakin päiviä, toinen joitakin tunteja.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1023557246628900864

STT

