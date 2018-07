Trump: Pohjois-Korean ydinaseriisunnalla ei aikarajaa

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump sanoo, ettei Yhdysvallat ole asettanut Pohjois-Korealle minkäänlaista takarajaa, johon mennessä maan pitäisi edistyä ydinaseriisunnassa.

Aikaisemmin Trump ja muut hänen hallintonsa edustajat olivat sanoneet, että ydinaseriisunta alkaisi saman tien, hyvin pian tai hyvin nopeasti. Ulkoministeri Mike Pompeo oli jopa sanonut, että maa saataisiin riisuttua kokonaan ydinaseista Trumpin ensimmäisen presidenttikauden aikana eli noin vuoden 2020 loppuun mennessä.

Yhdysvallat ja Pohjois-Korea sopivat ydinaseriisunnasta, kun Trump tapasi Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin. He eivät kuitenkaan sopineet hankkeen aikataulusta tai muista käytännön yksityiskohdista. Tapaamisesta on nyt kuukausi, eikä Trumpin hallinto ole kertonut yksityiskohdista sopimisen edenneen millään tavoin.

Hiljattain Pohjois-Korea valitti julkisesti, että Yhdysvallat esittää yksipuolisia ja ahneita vaatimuksia, ja että maa on pettynyt tähänastisiin neuvotteluihin.

Trump kuitenkin vakuutti tiistaina toimittajille, että neuvottelut etenevät ”erittäin, erittäin hyvin”.

STT

