Trump syyttää Venäjä-tutkinnan johtajaa eturistiriidoista – ”Meillä oli erittäin häijy ja riitaisa liikesuhde”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on syyttänyt Twitterissä Venäjä-tutkintaa johtavaa erikoissyyttäjää Robert Muelleria eturistiriidoista. Trump muun muassa sanoo, että hänellä oli aiemmin erittäin häijy ja riitaisa liikesuhde Muellerin kanssa.

– Aikooko Robert Mueller ikinä julkistaa eturistiriitojansa liittyen presidentti Trumpiin, mukaan lukien sen faktan, että meillä oli erittäin häijy & riitaisa liikesuhde, en päästänyt häntä FBI:n johtoon (päivää ennen kuin hänet nimitettiin erikoissyyttäjäksi) & Comey on hänen läheinen ystävänsä, presidentti kirjoitti.

Trump on aiemminkin syyttänyt Muelleria eturistiriidoista, mutta hän ei ole aiemmin tarkentanut, mistä väitetyissä eturistiriidoissa on kyse.

Mueller johtaa tutkintaa Venäjän vaikuttamisyrityksistä Yhdysvaltain vaaleihin. Hänet nimettiin tutkinnan johtoon sen jälkeen, kun Trump erotti liittovaltion poliisin FBI:n johtajan James Comeyn. Alun perin Venäjän epäiltyä sekaantumista Yhdysvaltain vaaleihin tutki FBI.

STT

Kuvat: