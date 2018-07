Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on syyttänyt Twitterissä Venäjä-tutkintaa johtavaa erikoissyyttäjää Robert Muelleria eturistiriidoista. Trump muun muassa sanoo, että hänellä oli aiemmin erittäin häijy ja riitaisa liikesuhde Muellerin kanssa.

Trump on aiemminkin syyttänyt Muelleria eturistiriidoista, mutta hän ei ole aiemmin tarkentanut, mistä väitetyissä eturistiriidoissa on kyse.

Mueller johtaa tutkintaa Venäjän vaikuttamisyrityksistä Yhdysvaltain vaaleihin.

STT