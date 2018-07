Trumpin ex-kampanjapäällikkö Manafortia uhkaa 305 vuoden vankeus

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin entisen kampanjapäällikön Paul Manafortin oikeudenkäynti alkoi tiistaina.

Manafort on syytteissä muun muassa rahanpesusta, toiminnasta ulkomaisen hallinnon lobbarina ilman rekisteröitymistä ja vääristä todistajanlausunnoista. Syytteiden mukaan Manafort sai Ukrainasta kymmeniä miljoonia dollareita, joita hän piilotteli Yhdysvaltain verottajalta. Manafortia uhkaa kustakin syytteestä jopa 30 vuoden vankeusrangaistus. Yhteensä vankeusrangaistus voi olla Guardianin mukaan jopa 305 vuoden mittainen.

Manafortia on tutkittu osana erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkintaa, jossa selvitetään, oliko Trumpin vaalikampanjalla yhteyksiä Venäjään. Presidentti on kutsunut tutkintaa ”noitavainoksi”.

https://www.theguardian.com/us-news/2018/jul/29/paul-manafort-mueller-charges-court-trial-trump

STT

